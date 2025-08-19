Julio César Chávez Jr. es entregado por EE. UU. y recluido en penal de máxima seguridad en Sonora



El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. fue entregado este lunes por autoridades de Estados Unidos a México, donde enfrentaba una orden de aprehensión vigente. El excampeón mundial fue trasladado de inmediato al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) en Hermosillo, Sonora, una prisión de máxima seguridad ubicada en el norte del país.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Chávez Jr. permaneció poco más de un mes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, tras ser detenido a principios de julio por ingreso ilegal y por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La entrega se realizó en la garita Dennis DeConcini, en la frontera de Nogales, Sonora, desde donde fue trasladado directamente al penal federal.

Hijo del legendario Julio César Chávez, el púgil de 39 años enfrenta en México acusaciones por delincuencia organizada y tráfico de armas, según confirmó la Fiscalía General de la República (FGR). La orden de aprehensión en su contra fue emitida en 2023, y su caso ha sido seguido con atención por medios nacionales e internacionales