Jürgen Klopp será el nuevo entrenador de la Roma, según La Stampa

El alemán Jürgen Klopp será el nuevo entrenador de la Roma para la próxima temporada, según informó el periódico italiano La Stampa este lunes 19 de mayo.

La Stampa presentó la primicia de la llegada de Klopp y la tituló “Habemus mister”. Según la publicación, el club le hizo una oferta al extécnico del Borussia Dortmund y Liverpool luego del partido que la Roma le ganó al Milan en la penúltima fecha de la Serie A.

Cabe destacar que el italiano Claudio Ranieri, de 73 años, anunció que dejará la dirección técnica al terminar la temporada y se unirá al cuerpo directivo del club.

Klopp ganó la Uefa Champions League 2019 con Liverpool y ha sido catalogado como uno de los mejores entrenadores de los últimos años.

