Juventus no tuvo problemas en su debut y goleó a Al Ain

Juventus goleó 5-0 a Al Ain este miércoles 18 de junio en el Audi Field por la primera fecha del grupo G del Mundial de Clubes.
Los tantos fueron convertidos por el francés Kolo Muani x2, el portugués Francisco Conceição x2 y el turco Kenan Yildiz.
Hay que resaltar que los jugadores de Juventus se reunieron con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, antes del inicio del encuentro.
Juventus deberá enfrentar a Wydad AC en la próxima jornada, mientras que Al Ain hará lo propio ante el Manchester City.
Lee también: El Pachuca de Salomón Rondón cayó ante el Salzburgo
Noticia al Dia