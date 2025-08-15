Viernes 15 de agosto de 2025
Deportes

Juventus realizará en Venezuela el Training Camp 2025

En la capital venezolana será del 11 al 13 de septiembre en el complejo de Futuros Vinotinto, mientras que en Valencia será del 18 al 21 de septiembre en el Colegio Camoruco

Por Christian Coronel

Juventus realizará en Venezuela el Training Camp 2025
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La directora de + creativos (agencia organizadora en Venezuela del Juventus Training Camp 2025) Emely Hatem, informó que el club europeo realizará en el país un campamento futbolístico para niños y jovenes de seis a 16 años de edad.

"Es un campamento que viene con una metodología oficial de la juventus, con todas las tácticas y técnicas que ellos traen, pero adicional es un campamento muy especial, porque ellos traen una filosofía de inculcar valores fuera y dentro de la cancha, eso es lo que hace especial», expresó Hatem.

En la capital venezolana será del 11 al 13 de septiembre en el complejo de Futuros Vinotinto, mientras que en Valencia será del 18 al 21 de septiembre en el Colegio Camoruco. Para más información sobre la inscripción consultar en el instagram @Juventuscampsvzla.

Noticia al Día / Unión Radio

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Juventus realizará en Venezuela el Training Camp 2025

Juventus realizará en Venezuela el Training Camp 2025

Se cumplen 13 años del juego perfecto de Félix

Se cumplen 13 años del juego perfecto de Félix "El Rey" Hernández

Hallazgo de osamenta humana en San Francisco: La

Hallazgo de osamenta humana en San Francisco: La "casa embrujada" tiene una muñeca de aspecto macabro en el balcón

La señora Neida Rojas amerita un cateterismo: Sus familiares solicitan ayuda económica

La señora Neida Rojas amerita un cateterismo: Sus familiares solicitan ayuda económica

Lewandowski no entrenó y quedó descartado para el debut de Barcelona en LaLiga

Lewandowski no entrenó y quedó descartado para el debut de Barcelona en LaLiga

Jannik Sinner alcanzó las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati

Jannik Sinner alcanzó las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 15 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 15 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este viernes 15 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este viernes 15 de agosto

Juegos Panamericanos Junior: La criolla Mónica Leydar finalizó cuarta en los 400 combinados de natación

Juegos Panamericanos Junior: La criolla Mónica Leydar finalizó cuarta en los 400 combinados de natación

Para no tropezar con la luna (Por Alejandro Vásquez Escalona)

Para no tropezar con la luna (Por Alejandro Vásquez Escalona)

William Contreras fue la bujía ofensiva en el triunfo de Cerveceros

William Contreras fue la bujía ofensiva en el triunfo de Cerveceros

Miguel Varoni revela que se hizo una cirugía bariátrica y a raíz de ello

Miguel Varoni revela que se hizo una cirugía bariátrica y a raíz de ello "se me volvió como una enfermedad bajar de peso"

McDonald’s Japón canceló promoción de Pokémon por caos y reventa

McDonald’s Japón canceló promoción de Pokémon por caos y reventa

Emma Raducanu pide que se expulse a un espectador de su partido en Cincinnati

Emma Raducanu pide que se expulse a un espectador de su partido en Cincinnati

Yordan Osorio se convirtió oficialmente en nuevo jugador del Deportivo La Guaira

Yordan Osorio se convirtió oficialmente en nuevo jugador del Deportivo La Guaira

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Sharon, la hija del recordado humorista Henry Rodríguez brilla como presentadora y empresaria

Sharon, la hija del recordado humorista Henry Rodríguez brilla como presentadora y empresaria

Ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello reveló ante la AN que él era el blanco del ataque frustrado en Plaza Venezuela

Ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello reveló ante la AN que él era el blanco del ataque frustrado en Plaza Venezuela

Valeria Di Martino es Miss Zulia 2025

Valeria Di Martino es Miss Zulia 2025

Diputado Francisco Ameliach asumirá presidencia de Corpozulia tras aprobación de la AN

Diputado Francisco Ameliach asumirá presidencia de Corpozulia tras aprobación de la AN

"Por qué se llama Genyerbet el perrito de Traki: una historia llena de ternura

Noticias Relacionadas

Al Dia

Demos una vueltita por la plaza Reina Guillermina

Pero el corazón de la plaza es, sin duda, el busto de la Reina Guillermina
Deportes

Lewandowski no entrenó y quedó descartado para el debut de Barcelona en LaLiga

Jules Koundé y Marc Casadó tampoco hicieron trabajo con el resto, pero su presencia en el debut liguero no peligra
Deportes

Jannik Sinner alcanzó las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati

Con esta victoria, Sinner se convirtió en el quinto jugador masculino de este siglo en tener 25 triunfos consecutivos en cancha dura
Deportes

Juegos Panamericanos Junior: La criolla Mónica Leydar finalizó cuarta en los 400 combinados de natación

Leydar agenció 4:57.76 en los 400 metros individual combinado, en la prueba dominada por la argentina Agostina Hein, con récord de la prueba de 4:38.41

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025