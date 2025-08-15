Juventus realizará en Venezuela el Training Camp 2025

La directora de + creativos (agencia organizadora en Venezuela del Juventus Training Camp 2025) Emely Hatem, informó que el club europeo realizará en el país un campamento futbolístico para niños y jovenes de seis a 16 años de edad.

"Es un campamento que viene con una metodología oficial de la juventus, con todas las tácticas y técnicas que ellos traen, pero adicional es un campamento muy especial, porque ellos traen una filosofía de inculcar valores fuera y dentro de la cancha, eso es lo que hace especial», expresó Hatem.

En la capital venezolana será del 11 al 13 de septiembre en el complejo de Futuros Vinotinto, mientras que en Valencia será del 18 al 21 de septiembre en el Colegio Camoruco. Para más información sobre la inscripción consultar en el instagram @Juventuscampsvzla.

Noticia al Día / Unión Radio