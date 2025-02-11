Domingo 24 de agosto de 2025
Deportes

Juventus superó por la mínima a PSV y se fue con ventaja para la vuelta

Juventus buscará sellar su pase a cuartos de final de la Uefa Champions League en condición de visitante

Por Christian Coronel

Juventus superó por la mínima a PSV y se fue con ventaja para la vuelta
Juventus superó 2-1 a PSV en Turín este martes 11 de febrero por la ida de los playoffs de eliminación en la Uefa Champions League.

Los tantos fueron de Weston McKennie, Samuel Mbangula y finalmente del croata Ivan Perisic en un duelo donde el conjunto de Massimiliano Allegri aprovechó la localía.

A pesar de que el inicio fue de idas y vueltas, la ‘Vecchia Signora’ fue la que consiguió domar la posesión en su favor a partir del minuto 10 y la que generó el mayor peligro. La revancha será el miércoles 19 de febrero.

Internacionales

Alerta en Universidad de Carolina del Sur por presencia de hombre armado

A través de la red social X, la universidad informó recientemente que “no hay evidencia de un tirador activo en este momento”
Deportes

Maikel García conectó su bambinazo 13 de la temporada

El criollo batea para un promedio de .300, con 13 cuadrangulares, 13 cuadrangulares y un OPS de .831, siendo una campaña excepcional para el "barrendero"
Deportes

Falleció el futbolista ecuatoriano Marcos Olmedo en un accidente de tránsito

Según versiones extraoficiales, el accidente dejó dos muertos, uno de ellos el ex campeón de Copa Ecuador con El Nacional. El volante llegó a Mushuc Runa para este semestre, pero jugó apenas cuatro partidos.
Deportes

Serena Williams presentó a María Sharapova en el Salón de la Fama del Tenis

La rivalidad entre Serena Williams y María Sharapova fue una de las más grandes del Siglo XXI

