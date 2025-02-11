Juventus superó por la mínima a PSV y se fue con ventaja para la vuelta

Juventus superó 2-1 a PSV en Turín este martes 11 de febrero por la ida de los playoffs de eliminación en la Uefa Champions League.
Los tantos fueron de Weston McKennie, Samuel Mbangula y finalmente del croata Ivan Perisic en un duelo donde el conjunto de Massimiliano Allegri aprovechó la localía.
A pesar de que el inicio fue de idas y vueltas, la ‘Vecchia Signora’ fue la que consiguió domar la posesión en su favor a partir del minuto 10 y la que generó el mayor peligro. La revancha será el miércoles 19 de febrero.
