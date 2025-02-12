Kai Havertz se perderá el resto de temporada con el Arsenal

El atacante alemán que pertenece al Arsenal de Inglaterra, Kai Havertz, se perderá lo que resta de temporada tras lesionarse los isquiotibiales, según adelantó este martes el periodista Sami Mokbel.

Havertz se habría lesionado durante los entrenamientos que ha hecho el equipo estos días en Dubai, aprovechando el parón de dos semanas por la eliminación en la Copa de Inglaterra y no tener que disputar la fase eliminatoria de Champions.

En la presente temporada, el atacante germano ha disputado 34 partidos, marcando 15 goles y repartido cinco asistencias.

La baja del internacional alemán sería por cuatro meses, extendiéndose por el resto de la clasificación de Premier League y fases finales de la Uefa Champions League.

