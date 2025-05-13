Kaká podría integrar el cuerpo técnico de Ancelotti en Brasil

Carlo Ancelotti, recién confirmado como nuevo entrenador de la selección de Brasil, habría contactado al histórico futbolista Kaká para integrar su cuerpo técnico, según CNN Brasil.

Cabe destacar que el italiano coincidió con el balón de oro 2007 en Milan y en Real Madrid, por lo que Kaká vería con buenos ojos llegar a la ‘canarinhaen este rol.

‘Carletto’ tiene plazo hasta el 18 de mayo para dar la lista de convocados para la doble fecha de Eliminatorias de junio. Por lo tanto, tendrá que ponerse a trabajar cuanto antes con su nuevo equipo.

El debut será el 5 de junio ante Ecuador en Guayaquil. Cinco días después, recibirán a Paraguay en San Pablo, en lo que son las últimas jornadas del premundial.

