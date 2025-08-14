Karol G encabezará show de medio tiempo de la NFL desde Brasil

La reconocida artista Karol G encabezará el espectáculo de medio tiempo durante la primera transmisión en vivo y exclusiva de la NFL en Youtube, que tendrá lugar en el Corinthians Arena de São Paulo, Brasil, el 5 de septiembre de 2025.

El anuncio, realizado este jueves por Youtube y la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), marca un hito en la convergencia entre deporte, música y plataformas digitales.

El partido enfrentará a los Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers en el denominado NFL São Paulo 2025, correspondiente a la semana inaugural de la próxima temporada.

La artista paisa fue elegida figura estelar en una jornada centrada en celebrar “los Sonidos de América Latina a través del entretenimiento del día del partido”, según informó la NFL en un comunicado.

Karol G, quien trabaja en la promoción de su nuevo álbum Tropicoqueta, compartió su entusiasmo por este reconocimiento global. “Estoy muy emocionada de ser parte de la primera transmisión en vivo de la NFL por YouTube, es verdaderamente un honor y un momento del que estoy muy orgullosa de formar parte”, expresó la cantante a través de un comunicado de la NFL.

Finalmente, agregó: “He visto muchos shows de medio tiempo de la NFL a lo largo de los años, y ahora tener esta oportunidad de llevar mi música a este escenario global significa mucho para mí. No puedo esperar para celebrar con todos en São Paulo y con los fans alrededor del mundo”.

KAROL G, a grande atração do halftime show do NFL São Paulo Game 2025. 🔥🤩



🏈 Chiefs vs. Chargers

📅 Sexta-feira, 5 de setembro, 21h

🏟️ Arena Corinthians, São Paulo, Brasil pic.twitter.com/VhMsbtoxX8 — NFL Brasil (@NFLBrasil) August 14, 2025

Noticia al Día / Infobae