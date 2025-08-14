Jueves 14 de agosto de 2025
Karol G encabezará show de medio tiempo de la NFL desde Brasil

La reconocida artista Karol G encabezará el espectáculo de medio tiempo durante la primera transmisión en vivo y exclusiva de…

Por Christian Coronel

Karol G encabezará show de medio tiempo de la NFL desde Brasil
La reconocida artista Karol G encabezará el espectáculo de medio tiempo durante la primera transmisión en vivo y exclusiva de la NFL en Youtube, que tendrá lugar en el Corinthians Arena de São Paulo, Brasil, el 5 de septiembre de 2025.

El anuncio, realizado este jueves por Youtube y la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), marca un hito en la convergencia entre deporte, música y plataformas digitales.

El partido enfrentará a los Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers en el denominado NFL São Paulo 2025, correspondiente a la semana inaugural de la próxima temporada.

La artista paisa fue elegida figura estelar en una jornada centrada en celebrar “los Sonidos de América Latina a través del entretenimiento del día del partido”, según informó la NFL en un comunicado.

Karol G, quien trabaja en la promoción de su nuevo álbum Tropicoqueta, compartió su entusiasmo por este reconocimiento global. “Estoy muy emocionada de ser parte de la primera transmisión en vivo de la NFL por YouTube, es verdaderamente un honor y un momento del que estoy muy orgullosa de formar parte”, expresó la cantante a través de un comunicado de la NFL.

Finalmente, agregó: “He visto muchos shows de medio tiempo de la NFL a lo largo de los años, y ahora tener esta oportunidad de llevar mi música a este escenario global significa mucho para mí. No puedo esperar para celebrar con todos en São Paulo y con los fans alrededor del mundo”.

El IVSS anunció la fecha de pago de la pensión

El IVSS anunció la fecha de pago de la pensión

Una madre y sus tres hijos venezolanos fallecieron en un incendio en Chile

Una madre y sus tres hijos venezolanos fallecieron en un incendio en Chile

Dos mujeres mueren tras accidente vial en Yaracuy: Viajaban desde Aragua hacia Barquisimeto

Dos mujeres mueren tras accidente vial en Yaracuy: Viajaban desde Aragua hacia Barquisimeto

Familia venezolana fallecida en incendio de su casa en Chile era de Maracay

Familia venezolana fallecida en incendio de su casa en Chile era de Maracay

Alcalde Di Martino entregó credenciales a sus nuevos miembros de gabinete municipal

Alcalde Di Martino entregó credenciales a sus nuevos miembros de gabinete municipal

Mantenimiento correctivo preventivo a sistema hidráulico del Zulia avanza con protocolo de vaciado de tubería

Parada entre 48 y 72 horas, mientras duren las obras que se iniciaron con el protocolo de vaciado de tubería
Carlos Alcaraz se instaló en cuartos de final de Cincinnati

El murciano ganador de cinco Grand Slams ahora deberá enfrentar al ruso Andrey Rublev en la próxima instancia de este torneo
Chelsea donará parte de sus ganancias del Mundial de Clubes a la familia de Diogo Jota

El club londinense ingresó alrededor de 100 millones de euros tras levantar el título en Estados Unidos
Franco Mastantuono fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid

Mastantuono, que cumplió 18 años este mismo día, se realizó las revisiones médicas y ya posó junto a Florentino Pérez con su nueva camiseta número 30

