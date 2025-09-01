Lunes 01 de septiembre de 2025
Kervin “Tuti” Andrade ficha por el Maccabi Tel Aviv de Israel

El juvenil venezolano llega al club israelí en su primera experiencia en el fútbol europeo

Por Daniel García

El mediocampista venezolano Kervin “Tuti” Andrade, ha sido anunciado oficialmente como nuevo jugador del Maccabi Tel Aviv, vigente campeón de la liga israelí y participante en la UEFA Europa League.

El club israelí adquirió su ficha por 1.8 millones de euros, apostando por su proyección y versatilidad ofensiva.

Andrade, de apenas 21 años, ya superó los exámenes médicos en São Paulo y se incorporará en los próximos días al equipo dirigido por Robbie Keane, donde compartirá vestuario con los brasileños Wesley Patati y Heitor.

Durante su paso por Fortaleza, el volante ofensivo disputó 51 partidos, anotando ocho goles y brindó seis asistencias, destacando en torneos como la Copa Sudamericana 2024, donde marcó un gol memorable ante Boca Juniors en La Bombonera.

Su rendimiento también lo llevó a debutar con la Vinotinto absoluta, participando en la Copa América y las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

