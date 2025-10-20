Kevin Durant firma extensión histórica con los Rockets de Houston

La superestrella de la NBA Kevin Durant ha firmado una extensión de contrato por dos años y 90 millones de dólares con los Rockets de Houston, consolidando su compromiso con la franquicia texana y alcanzando un hito histórico en términos financieros.

Con este nuevo acuerdo, Durant se convierte en el jugador con mayores ingresos acumulados en salarios en la historia de la liga, alcanzando un total de 598,2 millones de dólares entre ganancias actuales y futuras.

El contrato incluye una opción de jugador para la temporada 2027-2028, lo que le brinda flexibilidad para decidir su futuro más allá del segundo año. Aunque Durant era elegible para una extensión máxima de 120 millones, optó por un acuerdo más modesto que permite a los Rockets mantener espacio salarial estratégico para fortalecer su plantilla.

Durant, de 37 años, llegó a Houston en julio de 2025 procedente de los Phoenix Suns como parte de un traspaso histórico entre siete equipos, y desde entonces ha sido pieza clave en el proyecto competitivo de los Rockets. Su impacto en la cancha sigue siendo notable: en la temporada pasada promedió 26,6 puntos, 6,0 rebotes y 4,2 asistencias por partido, manteniéndose como uno de los jugadores más consistentes y dominantes de la liga.

Con esta extensión, Durant supera a LeBron James, quien hasta ahora ostentaba el récord de ingresos salariales con 583,9 millones de dólares. Este nuevo logro se suma a una carrera ya legendaria que incluye 15 selecciones al Juego de las Estrellas, dos campeonatos de la NBA, cuatro títulos de anotación y cuatro medallas de oro olímpicas