Lunes 20 de octubre de 2025
Deportes

Kevin Durant firma extensión histórica con los Rockets de Houston

Durant se convierte en el jugador con mayores ingresos acumulados en salarios en la historia de la liga

Por Daniel García

Kevin Durant firma extensión histórica con los Rockets de Houston
Foto: Agencias
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La superestrella de la NBA Kevin Durant ha firmado una extensión de contrato por dos años y 90 millones de dólares con los Rockets de Houston, consolidando su compromiso con la franquicia texana y alcanzando un hito histórico en términos financieros.

Con este nuevo acuerdo, Durant se convierte en el jugador con mayores ingresos acumulados en salarios en la historia de la liga, alcanzando un total de 598,2 millones de dólares entre ganancias actuales y futuras.

El contrato incluye una opción de jugador para la temporada 2027-2028, lo que le brinda flexibilidad para decidir su futuro más allá del segundo año. Aunque Durant era elegible para una extensión máxima de 120 millones, optó por un acuerdo más modesto que permite a los Rockets mantener espacio salarial estratégico para fortalecer su plantilla.

Durant, de 37 años, llegó a Houston en julio de 2025 procedente de los Phoenix Suns como parte de un traspaso histórico entre siete equipos, y desde entonces ha sido pieza clave en el proyecto competitivo de los Rockets. Su impacto en la cancha sigue siendo notable: en la temporada pasada promedió 26,6 puntos, 6,0 rebotes y 4,2 asistencias por partido, manteniéndose como uno de los jugadores más consistentes y dominantes de la liga.

Con esta extensión, Durant supera a LeBron James, quien hasta ahora ostentaba el récord de ingresos salariales con 583,9 millones de dólares. Este nuevo logro se suma a una carrera ya legendaria que incluye 15 selecciones al Juego de las Estrellas, dos campeonatos de la NBA, cuatro títulos de anotación y cuatro medallas de oro olímpicas

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Kevin Durant firma extensión histórica con los Rockets de Houston

Kevin Durant firma extensión histórica con los Rockets de Houston

El lugar de Maracaibo donde se han derramado mas lágrimas después de los cementerios y las funerarias

El lugar de Maracaibo donde se han derramado mas lágrimas después de los cementerios y las funerarias

¡Patas pa arriba!: Recortes de pollo aumentan de precio todos los días

¡Patas pa arriba!: Recortes de pollo aumentan de precio todos los días

CICPC realizó charla en una institución educativa de Maracaibo para orientar al uso correcto de las redes sociales

CICPC realizó charla en una institución educativa de Maracaibo para orientar al uso correcto de las redes sociales

Más de mil 700 gandolas cruzaron la frontera entre Colombia y Venezuela durante septiembre

Más de mil 700 gandolas cruzaron la frontera entre Colombia y Venezuela durante septiembre

Leones pasó la escoba ante Caribes en el Monumental

Leones pasó la escoba ante Caribes en el Monumental

Sexagenario agredió a su pareja con un

Sexagenario agredió a su pareja con un "puyón" en Maracaibo

Bravos terminó con el invicto de Tigres

Bravos terminó con el invicto de Tigres

Magallanes venció a Águilas y logra su primera victoria en la LVBP

Magallanes venció a Águilas y logra su primera victoria en la LVBP

Tiburones apabulló a Cardenales en Barquisimeto

Tiburones apabulló a Cardenales en Barquisimeto

Real Madrid se impuso por la mínima al Getafe con gol de Mbappé

Real Madrid se impuso por la mínima al Getafe con gol de Mbappé

Errores comunes al hablar de economía política (por Jesús Castillo Molleda)

Errores comunes al hablar de economía política (por Jesús Castillo Molleda)

Dos muertos tras salirse de la pista un avión de carga en Hong Kong

Dos muertos tras salirse de la pista un avión de carga en Hong Kong

De Maracaibo a Hollywood: Patricia Velásquez y la leyenda de La Llorona que hoy cautiva en Netflix (Por Luz Neira Parra)

De Maracaibo a Hollywood: Patricia Velásquez y la leyenda de La Llorona que hoy cautiva en Netflix (Por Luz Neira Parra)

Verstappen conquistó el GP de Estados Unidos y complica el título mundial de F1

Verstappen conquistó el GP de Estados Unidos y complica el título mundial de F1

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Motorizado herido tras impactar su motocicleta contra un carro en la C-2 a la altura de la estación de servicio Amparo

Motorizado herido tras impactar su motocicleta contra un carro en la C-2 a la altura de la estación de servicio Amparo

Hay un lindo monito suelto en El Trébol

Hay un lindo monito suelto en El Trébol

DÍA NO LABORABLE: Saime aclara a sus usuarios los pasos a seguir si les tocó cita este lunes 20-Oct

DÍA NO LABORABLE: Saime aclara a sus usuarios los pasos a seguir si les tocó cita este lunes 20-Oct

Volvió a temblar en Bachaquero

Volvió a temblar en Bachaquero

Tres ondas tropicales amenazan con más lluvias en gran parte del país

Tres ondas tropicales amenazan con más lluvias en gran parte del país

Noticias Relacionadas

Al Dia

Arrestan a dos hombres por arrojar basura detrás de la Caja Regional en Maracaibo

En una camioneta llevaban todos sus desechos
Deportes

Así finaliza la primera semana de acción en la LVBP

A pesar de la derrota, Tigres de Aragua conserva el primer lugar de la tabla
Deportes

Leones pasó la escoba ante Caribes en el Monumental

Los capitalinos fueron implacables en su terreno
Deportes

Bravos terminó con el invicto de Tigres

Los margariteños evitaron un nuevo triunfo de los felinos y acabaron con la racha de cuatro triunfo al hilo

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025