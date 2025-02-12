Kevin Durant se une al selecto grupo de 30.000 puntos en la NBA

Kevin Durant, de los Suns de Phoenix, se unió este martes a un selecto grupo de jugadores que alcanzan la cifra de 30.000 puntos en la NBA tras anotar 34 unidades en su actuación durante el enfrentamiento ante los Grizzlies de Memphis.

Previo al encuentro celebrado en el Footprint Center de Arizona, Durant necesitaba 26 puntos, pero superó la barrera con dos tiros libres en el desenlace del tercer cuarto.

El alero estadounidense, de 36 años, finalizó el partido con 34 puntos, tres rebotes, tres asistencias y cinco bloqueos. Su hazaña lo une al selecto grupo de jugadores con 30.000 puntos en el que figuran LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Dirk Nowitzki y Wilt Chamberlain.

Pese a la hazaña de Durant, su equipo no pudo alcanzar la victoria, quedándose corto en el juego que finalizó 119-112 en favor de los Grizzlies.

