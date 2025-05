Keys se luce ante Sabalenka y es la nueva reina del Abierto de Australia

Este sábado 25 de enero, la tenista estadounidense Madison Keys, se proclamó campeona del Abierto de Australia tras vencer en la final a la bielorrusa y actual número uno, Aryna Sabalenka, quien pierde la posibilidad del triple campeonato consecutivo en Melbourne.

El duelo entre Keys y Sabalenka, quedó 6-3, 2-6 y 7-5, luego de dos horas y dos minutos de juego en territorio australiano.

La nortemericana, a sus 29 año, logró convertirse en la cuarta jugadora más veterana en conseguir su primer título Grand Slam, por detrás de la italiana Flavia Pennetta (US Open con 33 años), la británica Ann Jones (Wimbledon con 30 años) y la transalpina Francesca Schiavone (Roland Garros con 29 años).

“Obviamente que he pensado en aquel partido infinidad de veces en los últimos ocho años. Pienso que durante ese partido me consumieron los nervios, el momento, la oportunidad y todo esto. No pude darme la oportunidad de jugar”, relató Keys, quien recordo la derrota sufrida en 2017 en la que fue su primera final de Us Open.

La estadounidense, quien se ubica en la posición 19 del ranking mundial dejó a las dos mejores tenistas del mundo tras derrotar previamente en semifinales a la polaca Iga Swiatek.

