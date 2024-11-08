Kickingball zuliano clasificado a la semifinal de los Juegos Deportivos Nacionales Juveniles

La selección de Kickingball Campo del estado Zulia avanzó a las semifinales luego de ganar dos de tres juegos en la fase de grupos correspondiente a los Juegos Deportivos Nacionales Juveniles Oriente 2024.

Las zulianas se impusieron en su debut ante Bolívar 1-0. Asimismo, enfrentaron a Táchira e hicieron lo propio al vencer 6-4. Después de esto, cayeron 3-2 en el estadio Miguel "Tata Solís" de Maturín en el encuentro frente a Guárico disputado este jueves 7 de noviembre.

Foto: Prensa IRDEZ

De esta manera, el Zulia logró la clasificación a la siguiente fase como líder del Grupo B, con un total de seis puntos (dos victorias y una derrota), nueve carreras anotadas y siete permitidas.

Dicho esto, el próximo reto para nuestras guerreras será vencer a Carabobo (segundas del grupo A) este viernes 8 de noviembre a partir de las 4:00 PM.

Noticia al Dia / Prensa IRDEZ