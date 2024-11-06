Kickingball zuliano en racha victoriosa en los Juegos Deportivos Nacionales Juveniles Oriente 2024

El equipo de Kickingball Campo del estado Zulia se impuso nuevamente ante sus rivales tachirenses en el juego que inauguró la jornada de este miércoles 6 de noviembre en los Juegos Deportivos Nacionales Juveniles Oriente 2024.

El Estadio Miguel "Tata Solís" ubicado en Maturín, fue el escenario del encuentro de las dos escuadras donde las zulianas derrotaron a las representantes de Táchira 6-4 en el juego de las 9 de la mañana.

Yormary Tirajara fue condecorada nuevamente como la Jugadora más Valiosa con 4-2 y 2CA, además de ser la Lanzadora Ganadora: 8.0IL, 3CP, 1CL, 5K, 8HP.

Próximo encuentro:

7 de noviembre

Zulia vs Guárico

2:00 PM

Prensa IRDEZ

