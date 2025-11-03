Knicks se recupera y frena la racha invicta de los Bulls

Jalen Brunson lideró a los Knicks de Nueva York con 31 puntos en una victoria de 128-116 sobre los Bulls de Chicago, poniendo fin a una racha de tres derrotas consecutivas y a la racha invicta de los Bulls como visitantes.

Brunson tuvo un inicio explosivo, anotando 19 puntos en el primer cuarto, mientras que el equipo local mantuvo una efectividad perfecta desde la línea de tiros libres, encestando los 22 intentos.

Los Knicks mostraron su puntería desde la línea de tres puntos, convirtiendo 20 de 42 (47,6%), destacando un impresionante 18 de 31 en los primeros tres cuartos. OG Anunoby y Karl-Anthony Towns fueron los principales contribuyentes para los Bulls, anotando 21 y 20 puntos, respectivamente. Jordan Clarkson, desde la banca, sumó 15 puntos, y Josh Hart aportó 14.

Josh Giddey logró su décimo noveno triple-doble de su carrera con 23 puntos, 12 rebotes y 12 asistencias, pero no fue suficiente para evitar la primera derrota de la temporada de los Bulls, que habían comenzado con cinco victorias. Nikola Vucevic también tuvo un buen desempeño, con 17 puntos y 14 rebotes.

El primer cuarto terminó con los Knicks liderando 34-24, pero los Bulls lograron dar la vuelta al marcador en el segundo cuarto, tomando una ventaja de 46-44. Sin embargo, Clarkson emergió en el segundo período, anotando 10 puntos y ayudando a que Nueva York se fuera al descanso con una ventaja de 68-60.

A pesar de que los Bulls mejoraron su porcentaje de tiros en el tercer cuarto, cometieron errores cruciales, lo que permitió a los Knicks ampliar su ventaja a 105-89 al final del tercer período.

En el cuarto, Nueva York continuó dominando, destacando una racha de 10-0 que llevó la diferencia a 25 puntos, sellando así la victoria.

Otros resultados:

Pelicans de Nueva Orleans 106-137 Thunder de Oklahoma City

Jazz de Utah 103-126 Hornets de Charlotte

Grizzlies de Memphis 104-117 Raptors de Toronto

Hawks de Atlanta 109-117 Cavaliers de Cleveland

Sixers de Filadelfia 139-105 Nets de Brooklyn

Spurs de San Antonio 118-130 Suns de Phoenix

