Kylian Mbappé fue hospitalizado por un cuadro agudo de gastroenteritis

Real Madrid anunció este jueves 19 de junio que el delantero francés Kylian Mbappé se encuentra actualmente hospitalizado debido a un proceso agudo de gastroenteritis.

"Nuestro jugador Kylian Mbappé presenta un cuadro agudo de gastroenteritis y ha sido hospitalizado para realizarle diferentes pruebas y aplicarle el correspondiente tratamiento", indica el comunicado.

El delantero de 26 años se perdió el estreno del cuadro blanco en el Mundial de Clubes (empate a un tanto ante el Al Hilal) y, por ahora, se ve complicado que pueda participar en los próximos compromisos que debe disputar la entidad en el torneo norteamericano.

🚨 Kylian Mbappé has been discharged from the hospital and has returned to the training camp with Real Madrid teammates.



Mbappé will again continue receiving specific medical treatment and he will gradually return to team activity. pic.twitter.com/D0wOkvClI8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2025

