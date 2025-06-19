Kylian Mbappé fue hospitalizado por un cuadro agudo de gastroenteritis

Real Madrid anunció este jueves 19 de junio que el delantero francés Kylian Mbappé se encuentra actualmente hospitalizado debido a un proceso agudo de gastroenteritis.
"Nuestro jugador Kylian Mbappé presenta un cuadro agudo de gastroenteritis y ha sido hospitalizado para realizarle diferentes pruebas y aplicarle el correspondiente tratamiento", indica el comunicado.
El delantero de 26 años se perdió el estreno del cuadro blanco en el Mundial de Clubes (empate a un tanto ante el Al Hilal) y, por ahora, se ve complicado que pueda participar en los próximos compromisos que debe disputar la entidad en el torneo norteamericano.
