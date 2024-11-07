El delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, no fue incluido en la lista de la selección francesa para los partidos contra Israel e Italia en la Liga de Naciones. El anuncio fue hecho por el entrenador Didier Deschamps el jueves pasado.

Deschamps no especificó si Mbappé, quien jugó en la derrota 3-1 del Real Madrid contra el Milan en la Champions League el martes, estaba lesionado. Argumentó que su elección fue una "decisión puntual" y que el jugador "quería venir" y unirse al equipo.

A sus 25 años, Mbappé ha estado luchando por recuperar su forma tras su transferencia del Paris St-Germain en la última temporada. El mes pasado, se perdió dos partidos con Francia contra Israel y Bélgica.

🚨✅ ¡OFICIAL! KYLIAN MBAPPÉ DESCONVOCADO CON FRANCIA



❌ El delantero del Real Madrid no participará en los dos partidos de Nations League



🇫🇷 Chevalier podría debutar con la selección francesa pic.twitter.com/GeUMGEAziA — Post United (@postunited) November 7, 2024

Deschamps Explica su Decisión

"He tenido conversaciones con él, es una decisión que tomé solo para este bloque de partidos", comentó Deschamps en una conferencia de prensa. "Kylian quería venir."

Francia, que se encuentra segunda en el Grupo A2 a solo un punto de Italia después de cuatro partidos, se enfrentará a Israel el próximo jueves en el Stade de France y viajará a Italia para jugar contra los italianos el 17 de noviembre.