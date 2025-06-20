Kylian Mbappé recibe el alta hospitalaria y vuelve a la concentración del Real Madrid

Real Madrid informó este jueves que el francés Kylian Mbappé recibió el alta hospitalaria y vuelve a la concentración del equipo que actualmente participa en el Mundial de Clubes de la Fifa.

"Nuestro jugador Kylian Mbappé ha recibido esta tarde el alta hospitalaria y ha regresado a la concentración del Real Madrid. Mbappé seguirá con tratamiento médico específico y se irá reincorporando progresivamente a la actividad del equipo", dice el comunicado.

El delantero fue hospitalizado por una gastroenteritis aguda, según informó el club. Asimismo, se perdió el empate 1-1 del Real Madrid contra el Al Hilal en su debut en el Mundial de Clubes en el Hard Rock Stadium de Miami el miércoles, y no ha entrenado en los últimos días.

Cabe destacar que el campeón del mundo sigue en duda para el duelo que sostendrá el conjunto merengue frente al Pachuca el próximo domingo 22 de junio.

🚨NEW: Kylian Mbappé’s condition is improving. He started doing some exercises in hotel today. @AranchaMOBILE pic.twitter.com/6fkUXeE2py — Madrid Zone (@theMadridZone) June 20, 2025

Noticia al Dia / ESPN