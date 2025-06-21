Kylian Mbappé también se perderá el duelo frente a Pachuca

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, se perderá el partido de este domingo frente al Pachuca de Salomón Rondón por la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial de Clubes.

Mbappé se quedará en Palm Beach (Florida) para seguir con su proceso de recuperación tras la gastroenteritis aguda sufrida esta semana, confirmaron fuentes del Real Madrid.

‘Kiki’ tuvo que ser hospitalizado por una gastroenteritis aguda y fue dado de alta pocas horas después tras recibir tratamiento.

Asimismo, este importante encuentro se disputará en el Bank of América Stadium de Charlotte. Cabe destacar que el conjunto merengue viene de igualar 1-1 frente al Al Hilal, mientras que los mexicanos cayeron 1-2 ante Salzburgo.

Lee también: Robert Suárez fue suspendido por tres juegos después de golpear a Shohei Ohtani

🚫🛫 NO VIAJA: KYLIAN MBAPPÉ ES BAJA EN REAL MADRID PARA ENFRENTAR A PACHUCA



El francés aún no se recupera de la gastroenteritis por la cual tuvo que ser hospitalizado ⬇️ https://t.co/L4AfwjcssP — DSPORTS (@DSports) June 21, 2025

Noticia al Dia