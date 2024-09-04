La atleta ugandesa Rebecca Cheptegei fue rociada con gasolina y prendida en fuego por su novio

La atleta ugandesa Rebecca Cheptegei quedó internada tras ser rociada con gasolina y prendida fuego por ataque de su novio.

Cheptegei, quien fue medallista olímpica en los 10.000 metros de los Juegos Olímpicos de París, se encuentra en un hospital de Kenia con numerosas quemaduras.

A su vez, el comandante de la policía del condado de Trans Nzoia, Jeremiah Ole Kosiom, confirmó el incidente y dijo que la deportista sufrió quemaduras en el 75 por ciento del cuerpo, indicó el diario local The Star.

Al parecer, Rebecca Cheptegei, de 33 años, fue presuntamente atacada por su novio, quien la roció con gasolina y le prendió fuego. El presunto agresor también sufrió quemaduras graves y se encuentra en el mismo hospital, de acuerdo con la citada fuente.

Los padres de la atleta, Joseph Cheptegei y Agnes Ndiema, señalaron que inicialmente fue ingresada en el Hospital Nivel Cuatro de Kitale, capital de Trans Nzoia, pero que la habían derivado al centro de Eldoret.

Distance runner Rebecca Cheptegei — who just competed in the 2024 Olympics in Paris — was set on fire by her boyfriend in a brutal attack in Kenya over the weekend, cops say. pic.twitter.com/bFNtuVGLVO — TMZ (@TMZ) September 3, 2024

