La campeona de la Academia F1 sufrió un impactante accidente y su auto se incendió

La piloto española Marta García, de 24 años, se encuentra recuperándose tras un impactante accidente ocurrido durante la carrera de la Michelin Le Mans Cup en el Circuit de Barcelona-Catalunya. García estaba pilotando su Porsche 911 GT3 de Iron Dames cuando un choque con el Ferrari de Elesio Donno desató una impactante secuencia de eventos que terminó con su auto en llamas en plena pista.

El accidente tuvo lugar durante el fin de semana mientras competía en la categoría GT3. García fue embestida por Donno cuando este trataba de adelantarla en segunda posición, provocando que el Porsche de García se estrellara contra la barrera de neumáticos a alta velocidad.

El impacto, registrado en 21G, fue brutal, y la violencia del choque devolvió al coche al centro del circuito, donde quedó envuelto en llamas. Con ese panorama, los pilotos que venían detrás se vieron obligados a realizar maniobras inesperadas para evitar una tragedia mayor. Afortunadamente el accidente no provocó otros choques en cadena.

La carrera fue detenida inmediatamente con bandera roja, y García quedó atrapada dentro del habitáculo mientras el fuego consumía la parte trasera del vehículo. En sus redes sociales, la piloto relató el pánico que experimentó en esos tensos momentos: “Hola a todos. Ayer viví uno de los momentos más duros de mi carrera. Tuve un accidente muy fuerte en el Circuit de Barcelona, con un impacto de 21G.

"Otro piloto me impactó por detrás y me estrellé contra una barrera de neumáticos junto al muro. El coche se incendió y, aunque logré salir sola, inhalé humo y me mareé. No podía abrir la puerta porque estaba atascada por el impacto, y empecé a entrar en pánico al ver cómo entraba más y más humo en el coche, hasta que los comisarios rompieron la puerta del copiloto y me sacaron”.

Los esfuerzos del equipo de seguridad en el circuito fueron decisivos para rescatar a García. “Les estoy muy agradecida por su rapidez y por el trabajo que hicieron”, añadió la piloto, que junto al texto compartió una imagen suya desde el hospital al que fue trasladada de inmediato.

