Sábado 30 de agosto de 2025
La Champions League 2025–202 ya tiene fecha

El torneo futbolístico más importante del fútbol europeo compartió las fechas correspondientes a cada fase de la competencia

Por Daniel García

La Champions League 2025–202 ya tiene fecha
Foto: Agencias
Budapest, Hungría, será el epicentro de la gloria futbolística el próximo 30 de mayo de 2026, cuando se dispute la gran final de la Uefa Champions League 2025–2026.

Con 36 clubes en competencia, cada equipo disputará ocho partidos únicos ante rivales distintos, en una fase que se extenderá desde septiembre hasta enero. Los ocho mejores avanzarán directamente a octavos de final, mientras que los ubicados entre el 9.º y el 24.º lugar lucharán por su pase en un play-off eliminatorio.

Calendario oficial:

Fase Liga (Jornada 1): 16–17 de septiembre de 2025

Final: 30 de mayo de 2026, en el Puskás Aréna de Budapest

Cruces destacados:
Real Madrid enfrentará a Liverpool, Juventus, Benfica, Marsella, Mónaco, Olympiacos y Kairat Almaty

Barcelona se medirá ante PSG, Chelsea, Brujas, Olympiacos, Slavia Praga, Newcastle y Frankfurt

Atlético de Madrid cruzará con Inter, Liverpool, Frankfurt, Arsenal, Bodo/Glimt, PSV y Galatasaray

Manchester City jugará contra Dortmund, Real Madrid, Leverkusen, Villarreal, Napoli, Galatasaray y Mónaco

Este nuevo sistema busca elevar el nivel competitivo, ofrecer más partidos de alto impacto y enriquecer la experiencia de los aficionados. Para América Latina, representa una vitrina invaluable para los talentos criollos que sueñan con dejar huella en el viejo continente.

