La Champions League 2025–2026 ya tiene fecha

Budapest, Hungría, será el epicentro de la gloria futbolística el próximo 30 de mayo de 2026, cuando se dispute la gran final de la Uefa Champions League 2025–2026.

Con 36 clubes en competencia, cada equipo disputará ocho partidos únicos ante rivales distintos, en una fase que se extenderá desde septiembre hasta enero. Los ocho mejores avanzarán directamente a octavos de final, mientras que los ubicados entre el 9.º y el 24.º lugar lucharán por su pase en un play-off eliminatorio.

Calendario oficial:

Fase Liga (Jornada 1): 16–17 de septiembre de 2025

Final: 30 de mayo de 2026, en el Puskás Aréna de Budapest

Cruces destacados:

Real Madrid enfrentará a Liverpool, Juventus, Benfica, Marsella, Mónaco, Olympiacos y Kairat Almaty

Barcelona se medirá ante PSG, Chelsea, Brujas, Olympiacos, Slavia Praga, Newcastle y Frankfurt

Atlético de Madrid cruzará con Inter, Liverpool, Frankfurt, Arsenal, Bodo/Glimt, PSV y Galatasaray

Manchester City jugará contra Dortmund, Real Madrid, Leverkusen, Villarreal, Napoli, Galatasaray y Mónaco

Este nuevo sistema busca elevar el nivel competitivo, ofrecer más partidos de alto impacto y enriquecer la experiencia de los aficionados. Para América Latina, representa una vitrina invaluable para los talentos criollos que sueñan con dejar huella en el viejo continente.

