Lunes 13 de octubre de 2025
Deportes

La Champions League abrirá con un partido del campeón a partir de la temporada 2027/28

Con esta medida, la Uefa busca crear un inicio simbólico y atractivo que ponga el foco en el poseedor de "La Orejona"

Por Christian Coronel

La Champions League abrirá con un partido del campeón a partir de la temporada 2027/28
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La Uefa sigue evolucionando el formato de la Champions League tras el éxito de la última temporada, que culminó con el PSG como campeón por primera vez.

Para la campaña 2027/2028, se implementarán nuevas modificaciones que destacan el papel del campeón de la edición 2026/2027.

Una de las principales novedades es que el actual monarca abrirá la fase de liga en su propio estadio. Este partido inaugural se llevará a cabo el martes de la primera semana de competición, mientras que los demás encuentros se jugarán entre miércoles y jueves.

Con esta medida, la Uefa busca crear un inicio simbólico y atractivo que ponga el foco en el poseedor de "La Orejona".

En la temporada actual, los partidos de la primera jornada se distribuyeron entre el 16, 17 y 18 de septiembre, pero con la nueva estructura, solo el encuentro del campeón se celebrará el martes, dándole un carácter especial al inicio del torneo.

Además, la UC3, responsable de la gestión comercial de las competiciones europeas, ha iniciado el proceso de licitación de derechos televisivos para el ciclo 2027/2028–2030/2031.

Este proceso, que abarcará cuatro temporadas, se llevará a cabo simultáneamente en los cinco principales mercados audiovisuales de Europa: España, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido.

Esta iniciativa busca adaptarse a un panorama mediático en constante cambio, marcado por el crecimiento de plataformas digitales y nuevas formas de consumo de contenido deportivo, y permitirá contratos de hasta cuatro años, ofreciendo mayor estabilidad a operadores y aficionados.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

La Champions League abrirá con un partido del campeón a partir de la temporada 2027/28

La Champions League abrirá con un partido del campeón a partir de la temporada 2027/28

¡Histórico! Cabo Verde clasificó a la Copa del Mundo por primera vez

¡Histórico! Cabo Verde clasificó a la Copa del Mundo por primera vez

Detuvieron a padre de la cantante Greeicy Rendón por dos graves delitos

Detuvieron a padre de la cantante Greeicy Rendón por dos graves delitos

Basílica de la Chiquinquirá se une a la

Basílica de la Chiquinquirá se une a la "Vigilia de Santidad" por José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

Murió Santos Alomar, leyenda del beisbol puertorriqueño

Murió Santos Alomar, leyenda del beisbol puertorriqueño

Cada 13 de octubre, se conmemora el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres

Cada 13 de octubre, se conmemora el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres

Estos son los países donde se encuentran las reliquias de JGH

Estos son los países donde se encuentran las reliquias de JGH

La OMS advirtió sobre la creciente resistencia de las bacterias a los antibióticos

La OMS advirtió sobre la creciente resistencia de las bacterias a los antibióticos

Nueces, fruto seco con más proteínas que el huevo y ayuda a reducir el colesterol

Nueces, fruto seco con más proteínas que el huevo y ayuda a reducir el colesterol

¡Libérate!: Hoy 13-Oct se celebra el Día sin Sujetador

¡Libérate!: Hoy 13-Oct se celebra el Día sin Sujetador

Cantante de la banda británica Lostprophets, falleció durante reyerta en una cárcel: Pagaba condena por pedofilia

Cantante de la banda británica Lostprophets, falleció durante reyerta en una cárcel: Pagaba condena por pedofilia

Marineros toma delantera ante Azulejos en la Serie de Campeonato

Marineros toma delantera ante Azulejos en la Serie de Campeonato

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 13 de octubre 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 13 de octubre 2025

Presidente Maduro ordenó expansión de la Milicia Indígena para fortalecer defensa territorial

Presidente Maduro ordenó expansión de la Milicia Indígena para fortalecer defensa territorial

Lluvias y cielo nublado afectan al oeste del Zulia este domingo

Lluvias y cielo nublado afectan al oeste del Zulia este domingo

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Muere estudiante de odontología en aparatoso accidente de tránsito en Barquisimeto

Muere estudiante de odontología en aparatoso accidente de tránsito en Barquisimeto

Saime aclara dudas a usuarios de la tercera edad

Saime aclara dudas a usuarios de la tercera edad

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas

El recorrido del Dr. José Gregorio Hernández por Los Andes venezolanos y las trabas que enfrentó para lograr su anhelado viaje a París

El recorrido del Dr. José Gregorio Hernández por Los Andes venezolanos y las trabas que enfrentó para lograr su anhelado viaje a París

‎La Basílica presentó programación de las Fiestas Patronales 2025 en honor a la Chinita

‎La Basílica presentó programación de las Fiestas Patronales 2025 en honor a la Chinita

Noticias Relacionadas

Al Dia

Zion del dúo Zion & Lennox sufrió choque automovilístico en Puerto Rico pero fue dado de alta: "Agradecido por las oraciones recibidas"

"Zion ya se encuentra en su casa, recuperándose poco a poco y muy agradecido por todas las oraciones recibidas", comunicó su representante
Deportes

¡Histórico! Cabo Verde clasificó a la Copa del Mundo por primera vez

Este logro representa la primera vez que el archipiélago, situado frente a las costas de Senegal, participará en la máxima cita del fútbol mundial
Deportes

Murió Santos Alomar, leyenda del beisbol puertorriqueño

Su legado se magnificó a través de sus hijos, Roberto y Sandy Alomar Jr., a quienes guió y vio convertirse en estrellas de las Grandes Ligas
Deportes

Águilas del Zulia presentó su temporada 2025-2026 para la LVBP

En rueda de oprensa la directiva y jugadores se mostraron optimistas de cara a la venidera campaña en la pelota criolla

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025