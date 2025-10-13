La Champions League abrirá con un partido del campeón a partir de la temporada 2027/28

La Uefa sigue evolucionando el formato de la Champions League tras el éxito de la última temporada, que culminó con el PSG como campeón por primera vez.

Para la campaña 2027/2028, se implementarán nuevas modificaciones que destacan el papel del campeón de la edición 2026/2027.

Una de las principales novedades es que el actual monarca abrirá la fase de liga en su propio estadio. Este partido inaugural se llevará a cabo el martes de la primera semana de competición, mientras que los demás encuentros se jugarán entre miércoles y jueves.

Con esta medida, la Uefa busca crear un inicio simbólico y atractivo que ponga el foco en el poseedor de "La Orejona".

En la temporada actual, los partidos de la primera jornada se distribuyeron entre el 16, 17 y 18 de septiembre, pero con la nueva estructura, solo el encuentro del campeón se celebrará el martes, dándole un carácter especial al inicio del torneo.

Además, la UC3, responsable de la gestión comercial de las competiciones europeas, ha iniciado el proceso de licitación de derechos televisivos para el ciclo 2027/2028–2030/2031.

Este proceso, que abarcará cuatro temporadas, se llevará a cabo simultáneamente en los cinco principales mercados audiovisuales de Europa: España, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido.

Esta iniciativa busca adaptarse a un panorama mediático en constante cambio, marcado por el crecimiento de plataformas digitales y nuevas formas de consumo de contenido deportivo, y permitirá contratos de hasta cuatro años, ofreciendo mayor estabilidad a operadores y aficionados.

European football chiefs have introduced a new format for the men’s Champions League, starting in 2027-28, that will see the competition begin with a standalone Tuesday night match at the home of the reigning champions.



