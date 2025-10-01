La Champions reanuda este miércoles con nueve partidos en la segunda jornada de la fase de grupos

Este miércoles se reanuda la acción de la Uefa Champions League con la segunda jornada semanal correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos. Nueve enfrentamientos se disputarán en distintos escenarios europeos, prometiendo emociones desde las 12.45 pm, hora nacional.

Partidos de las 12:45 p.m. (hora de Venezuela):

FC Barcelona vs Paris Saint-Germain — El duelo más esperado de la jornada se jugará en el estadio Olímpico Lluís Companys, enfrentando a dos gigantes del continente en un choque de alto voltaje.

Qarabag FK vs FC Copenhague — Desde Bakú, Azerbaiyán, el conjunto local buscará sumar puntos ante el campeón danés.

Union Saint-Gilloise vs Newcastle United — En Bruselas, el equipo belga intentará frenar a los ingleses, que llegan con buen ritmo.

Partidos de las 3.00 p.m. (hora de Venezuela)

Arsenal vs Olympiacos — Los londinenses reciben al conjunto griego en el Emirates Stadium.

AS Mónaco vs Manchester City — En el Principado, los monegascos buscarán sorprender al vigente campeón inglés.

Bayer Leverkusen vs PSV Eindhoven — Duelo de alto nivel entre alemanes y neerlandeses en el BayArena.

Borussia Dortmund vs Athletic Club — El Signal Iduna Park será testigo de un choque entre dos estilos intensos.

Napoli vs Sporting CP — En el Diego Armando Maradona, los italianos se enfrentan a los lusos en un duelo clave.

Villarreal vs Juventus — El estadio de la Cerámica acoge un enfrentamiento entre dos históricos del fútbol europeo.

Esta jornada representa una oportunidad crucial para los clubes que buscan consolidarse en sus respectivos grupos y encaminar su clasificación a los octavos de final. La cobertura en vivo estará disponible a través de ESPN, Star+ y plataformas oficiales de la Uefa.

