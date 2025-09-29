La ciudad de Yeda será la sede de la Supercopa de España en enero de 2026

La ciudad de Yeda, Arabia Saudita, será la sede de la Supercopa de España en enero de 2026. El torneo lo conformarán cuatro equipos: Athletic Club, Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid.

Por segundo año consecutivo, la ciudad deportiva del Rey Abdullah y el estadio conocido mundialmente como "Al Jawhara" ("La Joya Radiante" en castellano), albergará los tres partidos de la competición entre el miércoles 7 y el domingo 11 de enero del próximo año.

Barcelona y Athletic por un lado, mientras que Atlético de Madrid y Real Madrid por el otro, se verán las caras en semifinales en busca de las dos plazas para disputarse el primer campeonato de la temporada en España.

El orden de los partidos de las semifinales se establecerá por sorteo y los tres encuentros del torneo comenzarán a las 10:00 PM hora local.

