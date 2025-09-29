Lunes 29 de septiembre de 2025
Deportes

La ciudad de Yeda será la sede de la Supercopa de España en enero de 2026

Barcelona y Athletic por un lado, mientras que Atlético de Madrid y Real Madrid por el otro, se verán las caras en semifinales en busca de las dos plazas para disputarse el primer campeonato de la temporada en España

Por Christian Coronel

La ciudad de Yeda será la sede de la Supercopa de España en enero de 2026
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La ciudad de Yeda, Arabia Saudita, será la sede de la Supercopa de España en enero de 2026. El torneo lo conformarán cuatro equipos: Athletic Club, Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid.

Por segundo año consecutivo, la ciudad deportiva del Rey Abdullah y el estadio conocido mundialmente como "Al Jawhara" ("La Joya Radiante" en castellano), albergará los tres partidos de la competición entre el miércoles 7 y el domingo 11 de enero del próximo año.

Barcelona y Athletic por un lado, mientras que Atlético de Madrid y Real Madrid por el otro, se verán las caras en semifinales en busca de las dos plazas para disputarse el primer campeonato de la temporada en España.

El orden de los partidos de las semifinales se establecerá por sorteo y los tres encuentros del torneo comenzarán a las 10:00 PM hora local.

Noticia al Día / Sports Illustrated

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Tribunal de Colombia suspendió la bebida panelada por contener potente edulcorante: Habrían engañado al consumidor

Tribunal de Colombia suspendió la bebida panelada por contener potente edulcorante: Habrían engañado al consumidor

La ciudad de Yeda será la sede de la Supercopa de España en enero de 2026

La ciudad de Yeda será la sede de la Supercopa de España en enero de 2026

IMPONENTE, La asunción donde escogió para su descanso eterno el padre Lückert

IMPONENTE, La asunción donde escogió para su descanso eterno el padre Lückert

Confirman secuela de The Social Network que se estrenará en octubre del 2026

Confirman secuela de The Social Network que se estrenará en octubre del 2026

Kim Kardashian deslumbra en Vogue Francia con joyas Cartier

Kim Kardashian deslumbra en Vogue Francia con joyas Cartier

Fondo de Arabia Saudita compra Electronic Arts por 55.000 millones de dólares

Fondo de Arabia Saudita compra Electronic Arts por 55.000 millones de dólares

Qatar será sede de la fase decisiva en la Copa Intercontinental 2025 de la Fifa

Qatar será sede de la fase decisiva en la Copa Intercontinental 2025 de la Fifa

Carlos Alcaraz y Taylor Fritz protagonizarán la final del ATP 500 de Tokio

Carlos Alcaraz y Taylor Fritz protagonizarán la final del ATP 500 de Tokio

Pareja de casados golpearon a una mujer embarazada en Mara

Pareja de casados golpearon a una mujer embarazada en Mara

Ronald Acuña Jr. se despide de la temporada con largo vuelacerca

Ronald Acuña Jr. se despide de la temporada con largo vuelacerca

Hombre prendió en fuego a su pareja en Yaracuy

Hombre prendió en fuego a su pareja en Yaracuy

La MLB recuerda una histórica hazaña que Miguel Cabrera comparte con dos leyendas del beisbol

La MLB recuerda una histórica hazaña que Miguel Cabrera comparte con dos leyendas del beisbol

El precio del oro alcanzó un nuevo máximo histórico

El precio del oro alcanzó un nuevo máximo histórico

Carvajal estará un mes de baja con el Real Madrid

Carvajal estará un mes de baja con el Real Madrid

Bad Bunny encabezará el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2026

Bad Bunny encabezará el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2026

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

La Alcaldía relanzó el Festival ¡Maracaibo elige la Gaita del Año!

La Alcaldía relanzó el Festival ¡Maracaibo elige la Gaita del Año!

Restauran museo del Dr. José Gregorio Hernández de cara a la canonización

Restauran museo del Dr. José Gregorio Hernández de cara a la canonización

Avanzan las actividades en Trujillo para celebrar la canonización del Dr. José Gregorio Hernández

Avanzan las actividades en Trujillo para celebrar la canonización del Dr. José Gregorio Hernández

Inameh prevé chubascos en el Zulia y varios estados del país este lunes 29-Sep

Inameh prevé chubascos en el Zulia y varios estados del país este lunes 29-Sep

El venezolano Angelo Toscano se consagró campeón juvenil del Sudamericano de Natación en Brasil

El venezolano Angelo Toscano se consagró campeón juvenil del Sudamericano de Natación en Brasil

Noticias Relacionadas

Estilo de vida

La infanta Sofía regresa a la fiesta nacional

La infanta Sofía regresa a la Fiesta Nacional tras cuatro años sin una fotografía conjunta con su familia

Deportes

Qatar será sede de la fase decisiva en la Copa Intercontinental 2025 de la Fifa

La edición 2025 de los mejores clubes del mundo se disputará entre el 10 y el 17 de diciembre
Deportes

Carlos Alcaraz y Taylor Fritz protagonizarán la final del ATP 500 de Tokio

El final se disputará el martes 30 de septiembre
Deportes

Ronald Acuña Jr. se despide de la temporada con largo vuelacerca

El de La Sabana finalizó temporada con el jonrón 21 de la temporada


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025