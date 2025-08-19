El receptor zuliano Yohel Pozo, de los Cardenales de San Luis, protagonizó este domingo una de las escenas más conmovedoras de la temporada al conectar un jonrón de 404 pies frente a los Yankees de Nueva York, utilizando un bate decorado por niños del Hospital Infantil Mercy, como parte de una emotiva iniciativa solidaria durante el Players Weekend.

Días antes del juego, Pozo visitó el hospital y compartió con familias que enfrentan largas y difíciles hospitalizaciones. Inspirado por su propia vivencia como padre, su hijo Paul enfrentó complicaciones médicas al nacer, el marabino propuso a los niños estampar sus manos pintadas sobre el bate que usaría en el partido. Cada huella, cada color, representaba una historia de lucha y esperanza.

“Ellos querían que les pegara un jonrón y dije: ‘lo voy a intentar’. Cuando vi que la bola pasó la barda, casi estallo en llanto pensando en ellos”, confesó Pozo, visiblemente conmovido.

El cuadrangular, el quinto de su campaña, rompió el empate en el sexto inning y se convirtió en un símbolo de inspiración para los pequeños guerreros que lo motivaron. El bate será subastado, y lo recaudado será destinado al hospital, reafirmando el compromiso del pelotero con la causa.

Aunque los Cardenales cayeron 8-4, el impacto de la jornada trascendió el marcador. Pozo demostró que el béisbol también se juega con el alma, y que cada swing puede llevar consigo una historia de fe, solidaridad y profundo sentido humano.