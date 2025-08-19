La Copa América de Beisbol 2025 fue presentada oficialmente en Venezuela

La Copa América de Beisbol 2025 que se disputará del 13 al 22 de noviembre de 2025 en Panamá y Venezuela, fue presentada oficialmente este martes 19 de agosto en el estadio Monumental Simón Bolívar.

La actividad estuvo encabezada por Aracelis León, presidenta de la WBSC, quien aseguró que el país "tiene los mejores argumentos para hospedar a la competición".

"Ante todo Venezuela tiene la experiencia necesaria pues ha organizado eventos de esta embergadura. Además contamos con el apoyo pleno de las autoridades del país y eso es un aval de mucha importancia para esta y cualquier organización que pretenda montar un evento así", fueron sus palabras.

Por su parte, el gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, expresó seguridad con respecto al evento en la entidad que dirige: «En La Guaira estamos preparados y tenemos la experiencia para ello. Además garantizamos la seguridad de las delegaciones, como también a todos los visitantes que acompañaran a los cinco equipos foráneos… Pero allí estaremos para recibirlos bien».

El grupo A con sede en Venezuela (estadio Monumental Simón Bolívar y Fórum de La Guaira), estarán: Mexico, R. Dominicana, Cuba, Curazao, Nicaragua y los anfitriones. Este evento repartirá cupos para los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026 y Juegos Panamericanos Lima 2027.

