La cuarta jornada de la Champions continuará este miércoles con nueve partidos

La segunda mitad de la cuarta jornada de la Uefa Champions League, continurá este miércoles 6 de noviembre con nueve enfretamientos claves para la clasificación a octavos de final de la máxima competición del fútbol europeo a nivel de clubes.

A partir de las 1.45 pm, hora venezolana, el Brujas de Bélgica recibe al Aston Villa de Inglaterra en el estadio Jan Breydel. A la misma hora, Shajtar Donetsk y Youg Boys chocan en el Veltins-Arena.

El resto de los siete compromisos de la jornada, se jugará a partir de las 4.00 pm. Feyenoord recibirá al RB Salzburb, PSG y Atlético de Madrid se enfrentarán en París, Benfica visitará al Bayern de Munich, Sparta de Praga – Stade Brestois, Stuttgart recibe al Atalanta y finalmente, FC Barcelona visitará al Estrella Roja.

