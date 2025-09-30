La emoción de la Champions continúa este martes con nueve enfrentamientos

Este martes 30 de septiembre vuelve la emoción de la Uefa Champions League, el torneo de clubes más prestigioso del planeta. Un total de 18 equipos saltarán al terreno de juego en busca de sumar puntos y escalar posiciones en sus respectivos grupos.
La jornada se divide en dos turnos, y los fanáticos venezolanos podrán disfrutar de los encuentros en los siguientes horarios:
Primer turno – 12:45 p. m. (hora Venezuela)
Atalanta (Italia) vs. Brujas (Bélgica)
Kairat Almaty (Kazajistán) vs. Real Madrid (España)
Segundo turno – 3:00 p. m. (hora Venezuela)
Inter (Italia) vs. Slavia Praga (República Checa)
Chelsea (Inglaterra) vs. Benfica (Portugal)
Atlético de Madrid (España) vs. Eintracht Frankfurt (Alemania)
Bodø/Glimt (Noruega) vs. Tottenham (Inglaterra)
Olympique de Marsella (Francia) vs. Ajax (Países Bajos)
Galatasaray (Turquía) vs. Liverpool (Inglaterra)
Pafos (Chipre) vs. Bayern Múnich (Alemania)
