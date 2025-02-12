La fase eliminatoria de Champions continúa este miércoles con cuatro nuevos partidos

La fase eliminatoria de la Uefa Champions League continuará este 12 de febrero con cuatro nuevos enfrentamientos para definir los cupos restantes de octavos de final del torneo futbolístico que reúne a los mejores clubes de Europa.

En la segunda jornada de eliminación, Brujas de Bélgica y Atalanta de Italia abren el telón desde el estadio Jan Breydel a la 1.45 pm, hora venezolana.

Simultáneamente, a las 4.00 pm, Celtic de Glasgow recibirá al Bayern de Múnich, mientras que Mónaco hará lo propio con Benfica y Feyenoord enfrentará al AC Milan para finalizar la jornada de ida de la fase eliminatoria.

