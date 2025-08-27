Miércoles 27 de agosto de 2025
Deportes

La Federación Venezolana de Fútbol confirmó lesiones de Yangel Herrera y Jhonder Cádiz

Asimismo, indicó que el jugador José "Brujo" Martínez , quien presenta una fractura del cuarto metacarpiano de la mano izquierda, de resolución quirúrgica, será parte de la convocatoria vinotinto, y el departamento médico de la selección evaluará su evolución para determinar si está en condiciones de jugar

Por Christian Coronel

La Federación Venezolana de Fútbol confirmó lesiones de Yangel Herrera y Jhonder Cádiz
Foto: RRSS
La Federación Venezolana de Fútbol confirmó este miércoles 27 de agosto las lesiones del mediocampista Yangel Herrera (Girona) y del atacante (Pachuca) de cara a la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

La Federación Venezolana de Fútbol informó que, tras recibir los reportes clínicos de los departamentos médicos de sus respectivos clubes, los futbolistas Yangel Herrera y Jhonder Cádiz no formarán parte de la convocatoria de la Vinotinto para las jornadas 17 y 18 de las Eliminatorias Sudamericanas debido a las siguientes lesiones:"

Yangel Herrera: Ruptura del tendón del bíceps crural derecho, lesión sufrida durante una sesión con su club Girona FC. El tiempo estimado de recuperación médica es de seis semanas.

Jhonder Cádiz: Fractura del tercer metatarsiano del pie derecho, con un tiempo estimado de recuperación médica es de tres semanas.

Asimismo, indicó que el jugador José "Brujo" Martínez , quien presenta una fractura del cuarto metacarpiano de la mano izquierda de resolución quirúrgica, será parte de la convocatoria vinotinto, y el departamento médico de la selección evaluará su evolución para determinar si está en condiciones de jugar.

El conjunto dirigido por Fernando "Bocha" Batista deberá enfrentar a Argentina el jueves 4 de septiembre en condición de visitante, mientras hará lo propio el martes 9 ante Colombia en el estadio Monumental de Maturín por la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

