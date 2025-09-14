La Federación Venezolana de Fútbol contactó a ‘Tite’ y lo maneja como opción

La Federación Venezolana de Fútbol contactó a Adenor Leonardo Bacchi, mejor conocido como ‘Tite’, y lo maneja como opción para que sea el nuevo entrenador de la Vinotinto, según el periodista Carlos Tarache.

‘Tite’ es agente libre, viene de dirigir al Flamengo en 2024 y de ser el DT de la selección de Brasil en la Copa del Mundo Qatar 2022. Además, conoce las Eliminatorias Sudamericanas.

Cabe destacar que César Farías, Rafael Dudamel, Jorge Sampaoli, Ricardo Gareca y Luis Zubeldía son las otras alternativas que maneja la federación para suceder a Fernando "Bocha" Batista.

