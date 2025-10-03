Jueves 02 de octubre de 2025
La Fifa presentó a Trionda, el balón oficial del Mundial 2026

Esta pelota (Adidas) simboliza la unión de los tres países anfitriones y que incorpora la tecnología más avanzada vista hasta ahora en un torneo internacional

Por Christian Coronel

La Fifa presentó a Trionda, el balón oficial del Mundial 2026
La Fifa presentó este jueves 2 de octubre a Trionda, el balón oficial de la Copa del Mundo 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Esta pelota (Adidas) simboliza la unión de los tres países anfitriones y que incorpora la tecnología más avanzada vista hasta ahora en un torneo internacional.

El nombre nace de la combinación de “Tri” (tres) y “Onda”, haciendo referencia a las tres ondas de color —rojo, verde y azul— que representan a las naciones organizadoras.

El diseño celebra la identidad de cada país con símbolos únicos: una estrella para Estados Unidos, una hoja de arce para Canadá y un águila para México.

Estos íconos aparecen en gráficos visibles y también grabados en relieve sobre la superficie mate de la pelota.

Además, los acabados dorados rinden homenaje al trofeo de la Copa Mundial de la Fifa, reforzando la idea de que se trata del balón destinado al mayor escenario del fútbol.

Noticia al Día / Bein Sports

