La final de la Copa Sudamericana cambia de sede: Se realizará en Paraguay

Conmebol anunció un cambio de sede para la final única de la Copa Sudamericana, quitándole a Bolivia la contienda y mudándola a Paraguay por segunda edición consecutiva.

La entidad habría determinado en mayo que el partido decisivo del segundo torneo de clubes más importante de Sudamérica se disputara por primera vez en el estadio "Tahuichi" Ramón Aguilera, de la ciudad boliviana Santa Cruz de la Sierra.

Cabe destacar que la Conmebol comprobó en la última inspección técnica "datos desalentadores respecto al cumplimiento de los plazos y cronograma de obras y mejoras" requeridas para la organización del partido y anunció el jueves que había decidido mudar la sede de la final.

En un comunicado, confirmó que la final se jugará en Asunción, la capital de Paraguay, al igual que la pasada edición. Si bien no confirmó el estadio, todo indica que será en La Nueva Olla.

“La nueva designación obedece al protocolo establecido para las finales únicas, que dispone que en caso de necesidad de cambio de sede se optará por la ciudad de la edición anterior, que ya cuenta con la infraestructura y la experiencia”, explicó la entidad en un comunicado.

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, lamentó la decisión explicó que un grupo de emisarios de Conmebol informaron que hubo “un desfase severo” en el cronograma de obras.

En conferencia de prensa desde Bolivia, Costa aseguró que se continuará con la inversión en el cambio del estadio Tahuichi Ramón Aguilera. Confió en que sea posible concretar todas las exigencias y postularse a una final el 2027.

A partir de la próxima semana comenzarán a jugarse los cuartos de final de la competencia con los duelos entre Lanús (Argentina)-Fluminense (Brasil); Bolívar (Bolivia)-Atlético Mineiro (Brasil); Independiente del Valle (Ecuador)-Once Caldas (Colombia); Alianza Lima (Perú)- Universidad de Chile.

