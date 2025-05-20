La final de la Copa Sudamericana se jugará en Bolivia

Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, anunció que la final de la Copa Sudamericana se disputará en el estadio ‘Tahuichi’ – Ramón Aguilera Costas de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el 22 de noviembre.

La elección se hace en el marco del centenario de fundación de la Federación Boliviana de Fútbol. La información se dio este martes 20 de mayo.

Los trabajos comenzaron el pasado 2 de mayo y, según el cronograma, deberán concluir el 30 de septiembre de cara a la Final del torneo internacional, programada para el 22 de noviembre.

