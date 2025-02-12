La final de la Uefa Champions League de 2027 podría ser en Estados Unidos

El diario The Independent informó este miércoles 12 de febrero que la final de la Uefa Champions League podría mudarse a Estados Unidos en 2027.

La Uefa y la Asociación de Clubes Europeos mantienen negociaciones para alcanzar un acuerdo comercial que permita que el partido decisivo se la competición sea en Norteamérica.

La razón principal por la cual la final de la Liga de Campeones en Estados Unidos está un paso más cerca es que la Uefa ha iniciado un período de negociación exclusivo con Relevent Sports para los derechos comerciales globales de las competiciones de clubes masculinos de Europa a partir de 2027.

La Uefa y los principales clubes de fútbol europeos están a punto de prescindir de la agencia suiza que ha vendido los derechos de la Liga de Campeones desde 1992 y reemplazarla por una firma estadounidense de Stephen Ross, el propietario de los Dolphins de Miami.

Lee también: Así funciona el nuevo formato de la UEFA Champions League

Informa The Independent que la final de la Champions League 🏆⚽️ podría mudarse a Estados Unidos 🇺🇸 en 2027. La UEFA y la Asociación de Clubes Europeos mantienen negociaciones para alcanzar un acuerdo comercial. pic.twitter.com/TlsFl6p4Y5 — VSports Team (@VSportsTM) February 12, 2025

Noticia al Dia