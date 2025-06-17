La Fórmula 1 confirma continuidad del GP de Canadá hasta 2035

La Fórmula 1 ha confirmado que el Gran Premio de Canadá seguirá formando parte del calendario mundial hasta 2035, tras la ampliación del acuerdo con el Circuito Gilles-Villeneuve de Montreal.

El convenio, firmado entre el promotor Octane Racing Group y los Gobiernos de Canadá y Quebec, garantiza la continuidad de la prueba más longeva fuera de Europa, que desde su debut en 1967 ha acogido 54 ediciones.

El anuncio llega apenas dos días después de la última carrera en Montreal, donde el británico George Russell (Mercedes) se llevó la victoria en la décima prueba del Mundial.

El circuito, que lleva el nombre del legendario piloto Gilles Villeneuve, ha sido testigo de grandes hazañas, incluyendo el récord de siete victorias compartido por Lewis Hamilton y Michael Schumacher.

El presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, celebró la renovación del acuerdo: "Montreal es una ciudad increíble, llena de energía y aficionados apasionados. Estoy encantado de confirmar que seguiremos corriendo aquí hasta la temporada 2035″.

La extensión del contrato refuerza la importancia del Gran Premio de Canadá en el calendario de la Fórmula 1 y asegura su presencia en la élite del automovilismo por al menos una década más.

