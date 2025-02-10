La IBA denunciará al COI por el caso de las boxeadoras transgénero

La Asociación Internacional de Boxeo (IBA), alentada por la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de vetar a las deportistas transgénero de las competiciones femeninas, denunciará al Comité Olímpico Internacional (COI) por permitir que las boxeadoras Imane Khelif y Lin Yu-ting participaron en los Juegos Olímpicos de París 2024.

La IBA ya había descalificado a la argelina y taiwanesa de sus competiciones por considerar que no habían pasado las pruebas de elegibilidad de género.

Pero el COI las admitió en los JJOO porque «nacieron mujeres, tenían pasaporte como mujeres y siempre habían competido como mujeres» y las pruebas de elegibilidad de la IBA se llevaron a cabo en un proceso «tan defectuoso» que era imposible tenerlo en cuenta. Las dos pugilistas ganaron la medalla de oro en sus respectivas categorías.

«La IBA va a presentar una querella oficial ante el Fiscal General de Suiza, Stefan Blätter, en relación con las acciones del COI que facilitaron la participación de estas deportistas no elegibles en el torneo olímpico de boxeo de 2024 en París», informó este lunes la IBA, organismo presidido por Umar Kremlev y suspendido por el COI por múltiples irregularidades financieras y deportivas.

«Según la legislación suiza», añade la IBA, «cualquier acción u omisión que suponga un riesgo para la seguridad de los participantes en la competición justifica una investigación y puede servir de base para un proceso penal. Además, se presentarán denuncias similares ante los fiscales generales de Francia y Estados Unidos».

La entidad boxística añade que la orden ejecutiva dictada por Trump para excluir a las mujeres transgénero de las competiciones femeninas «prueba que la IBA actuó de forma firme, protegiendo a las boxeadoras de una competencia injusta».

Kremlev animó a las boxeadoras que se considerasen perjudicadas por la decisión del COI a emprender acciones legales contra su presidente, Thomas Bach, su director deportivo, Kit McConnell, y sus respectivos equipos y se ofreció a pagar los gastos legales.

«Esto es una clara violación de los derechos humanos, un ultraje a las boxeadoras, y simplemente un crimen que debe ser castigado en consecuencia. En mi opinión personal, Thomas Bach debería asumir toda la responsabilidad por esto, ya que estaba al mando cuando ocurrió, y tiene que compensar los daños causados, si el tribunal o cualquier otra instancia así lo dictamina», señaló Kremlev.

Noticia al Día / EFE

