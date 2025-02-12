La Junta directiva del Portuguesa FC otorgó reconocimiento a Pedro Pascual Peralta

Con el obsequio de la nueva camiseta del Portuguesa FC, reflejando en la parte trasera el numero de goles marcados. La junta directiva del conjunto llanero que preside Vito Recchimurzo otorgó un merecido reconocimiento al goleador histórico del equipo.

El ex-delantero paraguayo Pedro Pascual Peralta, máximo goleador de por vida del elenco llanero recibió este nuevo reconocimiento. “PPP” con 121 anotaciones es ídolo eterno de la hinchada llanera.

Antes del clásico ante el Zamora FC que ganaron por dos goles a uno se produjo el emotivo reconocimiento. El presidente Recchimurzo indicó que: “Este señor es historia pura, un referente de nuestra gloriosa institución”.

"A Peralta le debemos gran parte de los éxitos durante casi 53 años. Figuras como estas tenemos que valorarlas mucho más, ya que sirven de ejemplo para las generaciones de relevo”.

Pedro Pascual Peralta fue un atacante que vivió la época dorada del club rojinegro que nació grande desde 1972. Hace poco fue exaltado al Salón de la Fama del Fútbol Venezolano.

En total jugó siete campañas con la tropa rojinegra y es el líder de los artilleros en Copa Libertadores con 12 dianas. En la Liga Venezolana hizo 78 goles, 11 los marcó en la Copa Simón Bolívar, 8 en Copa Venezuela y 12 en duelos amistosos. Estos datos fueron aportados por el delegado Jesús “Matador” Rodríguez.

La leyenda guaraní se quedó viviendo en la ciudad de Acarigua, donde formó un bonito hogar. “Gracias a Dios que me puso en este maravilloso país y lugar perfecto, donde me recibieron con mucho cariño y súper orgulloso de esos momentos inolvidables que viví. Un gran abrazo de gol para todos”, indicó.

