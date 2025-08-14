Miércoles 13 de agosto de 2025
Deportes

La legendaria tenista Mónica Seles revela que sufre una grave enfermedad neuromuscular

Seles ganó nueve Grand Slams ndividuales, tres WTA Tour Championships, y una medalla de bronce olímpica

Por Christian Coronel

La legendaria tenista Mónica Seles revela que sufre una grave enfermedad neuromuscular
La legendaria tenista Monica Seles, de 51 años, ha revelado su diagnóstico de miastenia gravis, una enfermedad neuromuscular autoinmune crónica.

Según una entrevista con The Associated Press, Seles recibió el diagnóstico hace tres años, pero ha decidido hacerlo público ahora, antes del inicio del US Open, para concienciar a la gente sobre esta rara afección. Su intención es inspirar a otros pacientes a hablar sobre sus experiencias y encontrar apoyo en la comunidad.

Seles, que ganó nueve títulos de Grand Slam, describió cómo los primeros síntomas se manifestaron durante un partido de tenis. Notó visión doble y una debilidad tan severa en brazos y piernas que incluso tareas cotidianas, como secarse el pelo, se volvieron extremadamente difíciles.

"Cuando me diagnosticaron, dije, ‘¿Qué?!'", comentó Seles, reconociendo la falta de conocimiento que tenía sobre la enfermedad en ese momento.

Cabe destacar que la miastenia gravis (MG) es una enfermedad autoinmune de larga duración que se caracteriza por una debilidad muscular fluctuante y fatiga que mejora con el descanso.

El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) y la Clínica Mayo describen la enfermedad como un trastorno en el que el sistema inmunológico ataca la comunicación entre los nervios y los músculos.

Esto ocurre cuando los anticuerpos bloquean o destruyen los receptores de un neurotransmisor llamado acetilcolina, lo que hace que los músculos reciban menos señales nerviosas y se debiliten.

Seles ganó nueve Grand Slams ndividuales, tres WTA Tour Championships, y una medalla de bronce olímpica. Fue una jugadora dominante en la década de 1990, pero su carrera fue truncada por un atentado con cuchillo en pleno partido (1993).

Noticia al Día / Perfil

Temas:

