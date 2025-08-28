La ‘Look Alike Cam’ transforma los recintos deportivos en escenarios de humor

La experiencia deportiva en Estados Unidos ha incorporado un elemento de entretenimiento que trasciende el juego: la ‘Look Alike Cam’, una cámara interactiva que busca entre los asistentes a quienes se parezcan, de forma cómica o sorprendente, a celebridades, personajes animados o figuras virales.

La iniciativa, presente en partidos de la NBA, NFL, NHL y recientemente en estadios de beisbol de las Grandes Ligas (MLB), se ha convertido en un fenómeno cultural que mezcla humor, participación y viralidad.

Durante descansos o pausas en cada juego, la cámara enfoca a un espectador en las gradas y lo compara en pantalla con su “doble”, desde íconos de la música, leyendas deportivas, personajes de Disney, videojuegos, políticos o estrellas del cine. La reacción del público varía entre risas, aplausos y asombro, convirtiendo el momento en parte esencial del espectáculo deportivo.