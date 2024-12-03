La MLB estudia la implementación de una regla para bateadores estelares

A través de una entrevista en The Varsity Podcast, el Comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, menccionó que una regla se encuentra en discusión entre los dueños de los equipos que integran ambos circuitos del beisbol mayor.

Se trata de la opción de que un bateador podrá consumir turno en un momento determinado de juego que lo amerite su equipo, aún cuando al jugador no le toque turno al bate en el lineup. Esto otorgaría la posibilidad de empatar un juego o irse arriba con batazos de principales figuras de los equipos.

No obstante, Manfred expresó que solo ha sido un tema de conversación que ha generado cierta simpatía entre los propietarios de los equipos. Por otra parte aclaró, que no es una regla que esté avanzada o con posibilidad de implementarse a corto plazo.

