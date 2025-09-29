La MLB recuerda una histórica hazaña que Miguel Cabrera comparte con dos leyendas del beisbol

Este domingo, las Grandes Ligas rememoraron una hazaña histórica alcanzada por solo tres leyendas del mejor beisbol del mundo. Miguel Cabrera forma parte de este selecto grupo, al inscribirse en una estadística que simboliza grandeza, consistencia y poder a lo largo de una carrera excepcional.

En 21 campañas disputadas, el venezolano dejó una huella imborrable en la historia del beisbol, no solo como uno de los mejores bateadores de su generación, sino como un ícono de la MLB. Su legado está respaldado por cifras que lo colocan en un grupo de élite: es uno de apenas tres jugadores en la historia de las Grandes Ligas con más de 3,000 hits, 500 jonrones y 600 dobles, junto a leyendas como Hank Aaron y Albert Pujols.

Además de su impacto global, Cabrera lidera a todos los peloteros nacidos en Venezuela en las principales categorías ofensivas. Con 3,174 imparables, 511 cuadrangulares, 1,881 carreras impulsadas, 1,551 anotadas y más de 600 dobles, se ha convertido en el referente absoluto del país en las Grandes Ligas.

Su consistencia, poder y longevidad lo han convertido en un modelo para generaciones de peloteros latinoamericanos. Más allá de los números, Miguel Cabrera representa el orgullo de Maracay y el sueño cumplido de miles de jóvenes que ven en él un ejemplo de excelencia, disciplina y perseverancia.

