Lunes 29 de septiembre de 2025
Deportes

La MLB recuerda una histórica hazaña que Miguel Cabrera comparte con dos leyendas del beisbol

El maracayero comparte la hazaña con Hank Aaron Albert Pujols, como los peloteros con con más de 3,000 hits, 500 jonrones y 600 dobles

Por Daniel García

La MLB recuerda una histórica hazaña que Miguel Cabrera comparte con dos leyendas del beisbol
Foto: Agencias
Este domingo, las Grandes Ligas rememoraron una hazaña histórica alcanzada por solo tres leyendas del mejor beisbol del mundo. Miguel Cabrera forma parte de este selecto grupo, al inscribirse en una estadística que simboliza grandeza, consistencia y poder a lo largo de una carrera excepcional.

En 21 campañas disputadas, el venezolano dejó una huella imborrable en la historia del beisbol, no solo como uno de los mejores bateadores de su generación, sino como un ícono de la MLB. Su legado está respaldado por cifras que lo colocan en un grupo de élite: es uno de apenas tres jugadores en la historia de las Grandes Ligas con más de 3,000 hits, 500 jonrones y 600 dobles, junto a leyendas como Hank Aaron y Albert Pujols.

Además de su impacto global, Cabrera lidera a todos los peloteros nacidos en Venezuela en las principales categorías ofensivas. Con 3,174 imparables, 511 cuadrangulares, 1,881 carreras impulsadas, 1,551 anotadas y más de 600 dobles, se ha convertido en el referente absoluto del país en las Grandes Ligas.

Su consistencia, poder y longevidad lo han convertido en un modelo para generaciones de peloteros latinoamericanos. Más allá de los números, Miguel Cabrera representa el orgullo de Maracay y el sueño cumplido de miles de jóvenes que ven en él un ejemplo de excelencia, disciplina y perseverancia.

Lee también: Venezuela se llevó el bronce mundial en el torneo juvenil de pelotica de goma

Temas:

