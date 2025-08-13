Miércoles 13 de agosto de 2025
La NBA anuncia los grupos del NBA In-Season Tournament

Los Bucks de Milwaukee son los vigentes campeones del torneo, tras derrotar en la final de la última edición al Thunder de Oklahoma City

Por Christian Coronel

La NBA anuncia los grupos del NBA In-Season Tournament
La NBA anunció este miércoles 13 de agosto la composición de los grupos de la tercera edición del NBA In-Season Tournament, denominado Emirates NBA Cup por motivos de patrocinio, y cuya final se disputará el 16 de diciembre en Las Vegas.

El torneo repetirá la fórmula de las dos ediciones anteriores, repartiendo los 15 equipos de cada conferencia en tres grupos distintos:

Grupo A del Este: Hawks de Atlanta, Cavaliers de Cleveland, Pacers de Indiana, Raptors de Toronto, Wizards de Washington.

Grupo B del Este: Celtics de Boston, No de Brooklyn, Pistons de Detroit, Magic de Orlando y 76ers de Philadelphia.

Grupo C del Este: Hornets de Charlotte, Bulls de Chicago, Heat de Miami, Bucks de Milwaukee y Knicks de Nueva York.

Grupo A del Oeste: Timberwolves de Minnesota, Thunder de Oklahoma City, Suns de Phoenix, Kings de Sacramento y Jazz de Utah.

Grupo B del Oeste: Mavericks de Dallas, Clippers de Los Angeles, Lakers de Los Angeles, Grizzlies de Memphis y Pelicans de New Orleans.

Grupo C del Oeste: Nuggets de Denver, Warriors de Golden State, Rockets de Houston, Trail Blazers de Portland y Spurs de San Antonio.

La fase de grupos se disputará del 31 de octubre al 28 de noviembre. Clasificarán a la siguiente ronda los tres campeones de cada grupo y el mejor segundo clasificado de cada conferencia.

Los cuartos de final se disputarán a partido único el 9 y 10 de diciembre en el estadio de uno de los dos equipos clasificados, mientras que Las Vegas (EE.UU.) será de nuevo la sede de las semifinales y la final el 13 y el 16 de ese mes.

Los Bucks de Milwaukee son los vigentes campeones del torneo, tras derrotar en la final de la última edición al Thunder de Oklahoma City.

