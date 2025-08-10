La NBA anunció sus duelos estelares para el inicio y Navidad de la temporada 2025-2026

La temporada 2025-2026 de la NBA comenzará el próximo 21 de octubre con dos enfrentamientos de alto calibre: los Thunder de Oklahoma City, actuales campeones, recibirán a los Rockets de Houston reforzados con Kevin Durant, mientras que los Lakers de Los Angeles de LeBron James y Luka Dončić se medirán ante los Warriors de Golden State de Stephen Curry.

La cadena ESPN confirmó además los cinco partidos que conformarán la tradicional jornada de Navidad, una fecha emblemática en el calendario de la liga. El 25 de diciembre se disputarán los siguientes encuentros:

Knicks de Nueva York vs. Cavaliers de Cleveland

Thunder de Oklahoma City vs. San Antonio Spurs

Lakers de Los Angeles vs. Rockets de Houston

Warriors de Golden State vs. Mavericks de Dallas

Nuggets de Denver vs. Timberwolves de Minnesota

La jornada navideña promete duelos cargados de narrativa y talento: Shai Gilgeous-Alexander enfrentará a Victor Wembanyama en un choque generacional; LeBron, Dončić y Durant compartirán cancha en el Lakers-Rockets; y Cooper Flagg, la joven promesa de los Mavericks, se medirá ante Curry en el Chase Center. El cierre estará a cargo de Nikola Jokić y Anthony Edwards en un duelo de aspirantes al MVP.

Llamativamente, los Celtics de Boston, campeones en 2024, y los Pacers de Indiana, subcampeones en 2025, no estarán presentes ni en el arranque ni en Navidad, debido a las lesiones prolongadas de Jayson Tatum y Tyrese Haliburton, respectivamente.

