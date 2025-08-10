Domingo 10 de agosto de 2025
Deportes

La NBA anunció sus duelos estelares para el inicio y Navidad de la temporada 2025-2026

La NBA iniciará su temporada el próximo 21 de octubre

Por Daniel García

La NBA anunció sus duelos estelares para el inicio y Navidad de la temporada 2025-2026
Foto: Agencias
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La temporada 2025-2026 de la NBA comenzará el próximo 21 de octubre con dos enfrentamientos de alto calibre: los Thunder de Oklahoma City, actuales campeones, recibirán a los Rockets de Houston reforzados con Kevin Durant, mientras que los Lakers de Los Angeles de LeBron James y Luka Dončić se medirán ante los Warriors de Golden State de Stephen Curry.

La cadena ESPN confirmó además los cinco partidos que conformarán la tradicional jornada de Navidad, una fecha emblemática en el calendario de la liga. El 25 de diciembre se disputarán los siguientes encuentros:

Knicks de Nueva York vs. Cavaliers de Cleveland

Thunder de Oklahoma City vs. San Antonio Spurs

Lakers de Los Angeles vs. Rockets de Houston

Warriors de Golden State vs. Mavericks de Dallas

Nuggets de Denver vs. Timberwolves de Minnesota

La jornada navideña promete duelos cargados de narrativa y talento: Shai Gilgeous-Alexander enfrentará a Victor Wembanyama en un choque generacional; LeBron, Dončić y Durant compartirán cancha en el Lakers-Rockets; y Cooper Flagg, la joven promesa de los Mavericks, se medirá ante Curry en el Chase Center. El cierre estará a cargo de Nikola Jokić y Anthony Edwards en un duelo de aspirantes al MVP.

Llamativamente, los Celtics de Boston, campeones en 2024, y los Pacers de Indiana, subcampeones en 2025, no estarán presentes ni en el arranque ni en Navidad, debido a las lesiones prolongadas de Jayson Tatum y Tyrese Haliburton, respectivamente.

Lee también: Yulimar Rojas regresa a las pistas este 14 de agosto en España

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

La NBA anunció sus duelos estelares para el inicio y Navidad de la temporada 2025-2026

La NBA anunció sus duelos estelares para el inicio y Navidad de la temporada 2025-2026

Inés de Ramón, el refugio de Brad Pitt tras la reciente pérdida de su madre

Inés de Ramón, el refugio de Brad Pitt tras la reciente pérdida de su madre

Fallecen dos boxeadores japoneses tras sufrir lesiones en la misma cartelera

Fallecen dos boxeadores japoneses tras sufrir lesiones en la misma cartelera

Estas son las diferencias entre herpes, hongos, sarpullidos y VPH

Estas son las diferencias entre herpes, hongos, sarpullidos y VPH

167 atletas venezolanos participarán en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

167 atletas venezolanos participarán en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Ronald Acuña Jr. confirma que pronto regresa a la acción tras superar lesión

Ronald Acuña Jr. confirma que pronto regresa a la acción tras superar lesión

Abucheos en el Yankee Stadium no impidieron el estacazo 20 de José Altuve

Abucheos en el Yankee Stadium no impidieron el estacazo 20 de José Altuve

Endrick es el heredero del dorsal ‘9’ en el Real Madrid

Endrick es el heredero del dorsal ‘9’ en el Real Madrid

Real Madrid goleó al Leganés en amistoso por pretemporada

Real Madrid goleó al Leganés en amistoso por pretemporada

En la Dirección General del Poder Comunal creada por Di Martino estará al frente Beici Petit

En la Dirección General del Poder Comunal creada por Di Martino estará al frente Beici Petit

El venezolano Albert Ramirez noqueó para alcanzar el título interino AMB

El venezolano Albert Ramirez noqueó para alcanzar el título interino AMB

Nota de Condolencia Grupo Cobeca: Beatriz Belloso

Nota de Condolencia Grupo Cobeca: Beatriz Belloso

Lamine Yamal y Robert Lewandowski sancionados por incumplir protocolo antidopaje

Lamine Yamal y Robert Lewandowski sancionados por incumplir protocolo antidopaje

La Vinotinto femenina escala dos posiciones en el ranking Fifa

La Vinotinto femenina escala dos posiciones en el ranking Fifa

Incendios fuera de control devoran California

Incendios fuera de control devoran California

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Asesinaron al actor Adam Turck mientras paseaba a su perro por la calle

Asesinaron al actor Adam Turck mientras paseaba a su perro por la calle

Diosdado Cabello revela atentado terrorista que se estaría preparando desde el Zulia: Pretendían detonar artefacto en Plaza Venezuela

Diosdado Cabello revela atentado terrorista que se estaría preparando desde el Zulia: Pretendían detonar artefacto en Plaza Venezuela

Diosdado Cabello aseguró que el Cartel de los Soles es un invento de Estados Unidos

Diosdado Cabello aseguró que el Cartel de los Soles es un invento de Estados Unidos

Maduro sobre atentado en Plaza Venezuela: “Se han capturado nuevos involucrados”

Maduro sobre atentado en Plaza Venezuela: “Se han capturado nuevos involucrados”

Estos son los bonos que Patria pagarán del 11 al 16-Ago

Estos son los bonos que Patria pagarán del 11 al 16-Ago

Noticias Relacionadas

Deportes

Flor Amarillo recibió a sus campeones mundiales de Pequeñas Ligas Intermedia

Autoridades locales y vecinos de la comunidad, organizaron un cálido acto de bienvenida para celebrar a sus campeones
Deportes

Flor Amarillo recibió a sus campeones mundiales de Pequeñas Ligas Intermedia

Autoridades locales y vecinos de la comunidad, organizaron un cálido acto de bienvenida para celebrar a sus campeones
Deportes

Yulimar Rojas regresa a las pistas este 14 de agosto en España

Tras su participación en España, la campeona olímpica planea iniciar una nueva etapa que la llevará al Campeonato Mundial de Atletismo 2025, previsto del 13 al 21 de septiembre en Tokio, Japón
Deportes

167 atletas venezolanos participarán en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

La delegación nacional estará presente en 21 disciplinas en la justa deportiva que arranca este sábado en territorio guaraní

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025