La NBA suspende tres partidos a Joel Embiid por empujar a un periodista

Joel Embiid, pívot de los de los 76ers de Filadelfia, fue suspendido el martes por la NBA con tres partidos sin sueldo por empujar a un columnista.

La suspensión de Embiid comenzará con el próximo partido de la temporada regular para el cual sea elegible y pueda jugar. Aún no ha debutado esta temporada debido a una lesión en la rodilla izquierda.

Embiid gritó y empujó a un columnista del diario Philadelphia Inquirer durante un altercado en el vestuario la noche del sábado.

“El respeto mutuo es fundamental para la relación entre los jugadores y los medios en la NBA”, dijo el ejecutivo de la NBA Joe Dumars en un comunicado al anunciar la suspensión.

"Aunque entendemos que Joel se sintió ofendido por la naturaleza personal de la versión original de la columna del reportero, las interacciones deben permanecer profesionales por parte de ambos lados y nunca pueden volverse físicas”.

Embiid perdió los estribos con el columnista Marcus Hayes, quien mencionó al hermano fallecido del centro All-Star y a su hijo — ambos llamados Arthur — en columnas que cuestionaban el profesionalismo y el esfuerzo de Embiid por no estar en forma después de jugar en los Juegos Olímpicos de París.

Cuando los reporteros entraron al vestuario para hablar con los jugadores, Embiid se levantó y confrontó a Hayes.

"La próxima vez que menciones a mi hermano muerto y a mi hijo de nuevo, vas a ver lo que voy a hacer contigo y voy a tener que… vivir con las consecuencias”, le dijo Embiid a Hayes.

Embiid continuó con varias palabras altisonantes en las siguientes frases. Hayes ofreció una disculpa, la cual Embiid no aceptó. “No es la primera vez que pasa”, dijo Embiid.

Noticia al Dia / AP