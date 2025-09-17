La NBA y FIBA proyectan nueva liga europea para 2027

El comisionado de la NBA, Adam Silver, confirmó que la nueva liga europea de baloncesto, desarrollada en alianza con FIBA, podría comenzar en un plazo de dos a tres años, utilizando inicialmente estadios ya existentes en el continente.

Silver explicó que el proyecto contempla el uso de infraestructura actual durante las primeras fases, mientras se avanza en la construcción de instalaciones modernas que respondan a los estándares internacionales. Aunque reconoció que el calendario es ambicioso, aseguró que las conversaciones están en marcha y que el interés por el baloncesto en Europa continúa creciendo.

La iniciativa busca consolidar una liga de alto nivel con clubes históricos y nuevas franquicias, en un esfuerzo conjunto por expandir el alcance global del baloncesto profesional. La NBA ha contratado a JPMorgan Chase y Raine Group como asesores estratégicos para evaluar la viabilidad financiera y logística del proyecto.