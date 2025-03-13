La película de la F1, protaginizada por Brad Pitt, ya tiene fecha de estreno

Apple Original Films lanzó el tráiler oficial de F1, la película protaginizada por Brad Pitt, que habla sobre la máxima categoría del automovilismo, y que promete ser uno de los estrenos del verano.

En la película veremos la historia de Sonny Hayes, un piloto veterano que hace equipo con Joshua Paerce, quien es interpretado por el actor Damson Idris, y quienes se tienen que enfrentar en la pista, tal como lo hacen los verdaderos pilotos.

El rodaje requirió del apoyo de F1, pilotos, equipos y más, su producción comenzó desde el 2023 y después de un leve retraso en su fecha de estreno, al fin verá la luz. De hecho, Lewis Hamilton participó en la producción con su compañía Dawn Apollo Films.

La película, esperada por todos los fanáticos del automovilismo, se estrenará en cines el 27 de junio de 2025, justo durante el fin de semana del Gran Premio de Austria.

F1 | Official Trailer



Meet APXGP. Sonny Hayes and Joshua Pearce. F1, only in theatres June 2025.#F1 #F1Movie pic.twitter.com/k1hS76rNdt — Formula 1 (@F1) March 13, 2025

Noticia al Dia / Sopitas