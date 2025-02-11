La primera edición de la Supercopa de Venezuela ya tiene fecha y sede

Para el próximo 22 de marzo del presente año, se disputará la Supercopa de Venezuela, torneo que contará con el vigente campeón de la Liga Futve y la Copa Venezuela, según confirmaron David Quintanilla y Manuel de Oliveira, quienes ofrecieron detalles del novedoso torneo en rueda de prensa.

El duelo será protagonizado entre Deportivo Táchira, campeón de la temporada 2024 del fútbol venezolano, y Deportivo La Guaira, equipo que se alzó con la Copa Venezuela el pasado año.

Será un partido único entre ambas oncenas del balompié venezolano y se llevará a cabo en el Polideportivo de Pueblo Nuevo de San Cristóbal, siendo la edición 2025 la primera en toda la historia del fútbol nacional.

